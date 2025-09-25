Trước Hương Giang, từng có người đẹp chuyển giới nào đến với Miss Universe?

Tối 24/9, đơn vị nắm bản quyền Miss Universe Vietnamcông bố Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 tổ chức ở Thái Lan. Đơn vị này cho biết, quyết định được đưa ra bởi nàng hậu chuyển giới hội tụ nhiều yếu tố để có thể chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này.

Với Hương Giang, cô cũng háo hức khi được đại diện Việt Nam trở lại Thái Lan một lần nữa. Trước đó, người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hương Giang là người chuyển giới đầu tiên của châu Á tại Miss Universe.

Từ năm 2023, tổ chức Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác.