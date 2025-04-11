Trước hiên nhà có giàn hoa giấy

Khi tôi sinh ra đã có giàn hoa giấy trước sân. Theo lời ba kể chỉ là ba xin được vài nhánh cây của nhà hàng xóm mang về cắm quanh bờ rào. Ấy vậy mà cây chịu hạn, bén rễ và sinh trưởng tốt, vươn ra thành nhiều nhánh dẻo dai, đón ánh mặt trời và chịu đẽo gọt để uốn thành nhiều hình dạng.

Những đứa nhỏ cũng thích chụp hình bên giàn hoa giấy

Do trồng lâu năm, gốc cây khá to, có đoạn rễ trồi lên mặt đất. Lắm lúc người qua lại không chú ý, chân vấp phải vào gốc cây mà loạng choạng suýt té. Có người góp ý nên chặt bỏ để trồng cây khác nhưng ba vẫn kiên định, tiếp tục chăm sóc cây như tô điểm cho vẻ đẹp riêng của ngôi nhà thân thương.

Người chăm cây nên cây cũng thương người. Đến mùa ra hoa, cây như khoác lên mình nét duyên dáng với sắc hồng chủ đạo. Thêm vào đó là sắc cam nhạt quyến rũ, sắc trắng tinh khôi. Mỗi sắc màu như tôn lên vẻ đẹp của cây.

Những buổi trưa hè, lũ trẻ con túm tụm ngồi chơi dưới giàn hoa giấy. Bóng cây tỏa rộng cùng làn gió biển thổi mát rượi. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh ngang qua làm hoa rời cành, lả lướt rơi theo luồng gió, phiêu lưu trong không trung vài vòng rồi mới đáp nhẹ xuống đất. Cảnh này đẹp như trong các bộ phim kiếm hiệp chúng tôi hay xem.

Tụi con gái thích tưởng tượng vu vơ, nghĩ mỗi cánh hoa như một cánh bướm bay lượn quanh mình. Tụi con trai chúng tôi cũng thấy đẹp nhưng sau đó là cảm giác mệt mỏi vì khi hoa rụng nhiều, mẹ sẽ sai cầm chổi quét cho sạch xác hoa trên nền đất.

Thật tình, hoa giấy vốn nhẹ nhàng, mỏng manh, phô hết vẻ đẹp để người đời ngắm nghía và cũng chóng tàn. Dẫu biết thế, từng giàn hoa giấy của mỗi nhà như góp thêm sắc màu, tô thắm cho những con đường ven biển.

Nghe đâu ba và các chú hàng xóm sẽ khuyến khích các hộ gia đình trồng thêm những cụm hoa, bụi hoa giấy dọc lối đi chung để tạo thành những con đường xinh đẹp, làm góc “sống ảo” cho du khách đến tham quan theo loại hình phát triển du lịch cộng đồng nơi đây.

Theo thời gian, giàn hoa giấy trước hiên nhà đã trở thành một người bạn, một minh chứng sống động cho tình cảm gia đình. Mỗi dịp lễ tết hay sum họp, mọi người thường tranh thủ tạo dáng, chụp vài tấm hình kỷ niệm bên sắc hoa đang nở rộ. Để rồi mỗi khi nhìn vào những bức ảnh, mỗi người luôn cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng ánh mắt, nụ cười. May mắn thay khi trong khung hình nhỏ bé ấy luôn có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình cùng đứng bên nhau.