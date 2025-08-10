Trước AnTEx của Shark Bình, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo đã bị triệt phá

Ngày 7/10, CATP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ các thông tin nghi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Shark Bình và dự án AntEx. Ảnh: Znews

Trước AntEx, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ án lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam.

Ngày 21/8, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại TP. Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, đáng chú ý có 2 dự án là "Wingstep" và "Game Naga Kingdom".

Theo đó, nhà đầu tư sẽ tải ứng dụng "Wingstep" trên website "moiza.io", nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100-1.200 USD một đôi. Hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD. Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc, là dự án đem lại lợi nhuận cao, lâu dài.

Sau đó, Thắng cùng các đối tượng tổ chức truyền thông và sự kiện quảng bá, thu hút nhà đầu tư vào dự án này. Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 với số tiền khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.