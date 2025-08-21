Trung vệ Công an Hà Nội phải khâu 14 mũi sau trận thua BG Pathum United

Mặc dù bị đau, anh vẫn cố gắng trở lại thi đấu trước khi tới bệnh viện kiểm tra sau khi hiệp 1 khép lại. Việt Anh bị rách lớn ở vùng trán và sau đó phải tiến hành khâu 14 mũi.

Đây không phải lần đầu trung vệ sinh năm 1999 gặp chấn thương nặng ở vùng mặt. Tháng 3.2024, anh từng phải khâu 24 mũi sau pha va chạm khiến môi bị rách sâu trong trận đấu gặp Thể Công Viettel.

Trở lại với trận đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á, sau khi thiếu vắng Việt Anh trong hiệp 2, đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Dù có lợi thế dẫn bàn ở hiệp 1 và thi đấu hơn người nhưng Công an Hà Nội không giữ được thế trận chủ động.

Hai tình huống tỏa sáng của ngôi sao Chanathip giúp BG Pathum United ngược dòng giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1. Kết quả này khiến Công an Hà Nội khởi đầu không thuận lợi tại đấu trường khu vực.Trong khi đó, tình trạng chấn thương của Việt Anh tiếp tục là mối lo lớn, nhất là khi đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking sẽ có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân của Becamex TPHCM vào ngày 24.8.