Trung ương cho ý kiến nhân sự nhiều chức danh lãnh đạo và kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng

Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ông Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh: Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu); tờ trình về giới thiệu nhân sự ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Buổi chiều, Trung ương thảo luận về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14. Trung ương bỏ phiếu giới thiệu gồm nhân sự tái cử Trung ương khóa 14 (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; Nhân sự tham gia lần đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14.

Sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về 6 nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng; Thời gian, nội dung và chương trình Đại hội 14 của Đảng; Quy chế làm việc của Đại hội 14; Quy chế bầu cử tại Đại hội 14.