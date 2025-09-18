Trung ương cho hai lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nghỉ ưu trước tuổi

Ngày 17-9, trong bài phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, chủ tọa kỳ họp, đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa báo cáo HĐND tỉnh về thông tin nhân sự.
Theo đó, Trung ương đã cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi Trung ương cho 2 lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16-6-2025, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với ông Đỗ Minh Tuấn và ông Lại Thế Nguyên tại HĐND tỉnh.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Đỗ Minh Tuấn (SN 1972, quê xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Từ năm 2002 đến 2009, ông Tuấn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa. Sau đó kinh qua các vị trí: Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn cũ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Từ năm 2015-2020, ông Tuấn giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Từ năm 2020-2025, ông giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lại Thế Nguyên (SN 1970, quê xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa). Ông Nguyên từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc cũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.