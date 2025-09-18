Trung ương cho hai lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nghỉ ưu trước tuổi

Sau khi Trung ương cho 2 lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16-6-2025, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với ông Đỗ Minh Tuấn và ông Lại Thế Nguyên tại HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.