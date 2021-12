Trung tướng Tô Ân Xô: Nếu người đứng đầu có "ăn chia" thì phải xử lý

Your browser does not support the audio element.

Chiều 2/12, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên nêu câu hỏi về kết quả điều tra vụ bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, trong đấu tranh phòng chống các tội phạm, lực lượng công an nhân dân thực hiện theo phương châm "quyết tâm, quyết liệt, chủ động, thường xuyên, liên tục", với quan điểm thượng tôn pháp luật, đúng người, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người ngay, không có vùng cấm. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, rõ đến đâu xử lý đến đó.