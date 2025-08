Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm được triển khai bắt đầu từ 10/7 đến 15/9. Sau 20 ngày thực hiện, Công an TPHCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực: giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm tội phạm, tăng hiệu quả quản lý hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, chủ động nắm tình hình từ cơ sở, xử lý sớm các vấn đề phức tạp, triệt xoá tội phạm ngay từ khi manh nha. Ngoài ra, cần đẩy mạnh kiểm soát ma túy, xử lý vi phạm giao thông, phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú và đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Đợt cao điểm lần này được xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.