Trung tướng Mai Hoàng: Công an TPHCM giải cứu 28 nạn nhân bị ‘bắt cóc online’

Tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 7 của UBND TPHCM ngày 9/8, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Lực lượng công an chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, tham gia vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Riêng trong tháng 7, Công an TP ghi nhận 423 vụ vi phạm trật tự xã hội, giảm 37,33% so với tháng trước và giảm 49,28% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều loại tội phạm phức tạp như ma túy, tín dụng đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm đường phố… được xử lý quyết liệt.