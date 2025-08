Trung tướng Mai Hoàng: 6 bài học kinh nghiệm giữ gìn trật tự ở đô thị lớn nhất nước

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM đã có bài tham luận đáng chú ý gửi tới hội thảo khoa học quốc gia “Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Trong tham luận về hành trình 50 năm đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở TPHCM, ông khái quát những thách thức, chuyển biến và bài học kinh nghiệm của lực lượng công an ở đô thị lớn nhất nước.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu trong lễ ra quân trấn áp tội phạm đầu tháng 8. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông cho hay, ngay sau ngày 30/4/1975, TPHCM chuyển từ chiến tranh sang hòa bình nhưng đầy rẫy khó khăn, phức tạp. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước ráo riết chống phá, cài cắm gián điệp, thực hiện “kế hoạch hậu chiến”. Trong nội tại xã hội, tội phạm cướp của, giết người gần như công khai và trắng trợn. Bên cạnh đó là các tệ nạn như ma túy, mại dâm, cờ bạc, lưu manh, du đãng... từ tàn dư của chế độ cũ để lại.

Công an Thành phố, khi ấy còn là Ban An ninh nội chính Sài Gòn - Gia Định, đã triển khai đồng bộ các biện pháp tiếp quản, phục vụ ổn định đời sống kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - trật tự, vừa khắc phục hậu quả chiến tranh vừa tập trung trấn áp các tàn dư của chế độ cũ.

Ngày 2/7/1976, đơn vị chính thức mang tên Sở Công an TPHCM. Lực lượng công an liên tục tấn công, trấn áp nhiều tổ chức phản động, phá tan các âm mưu gây rối chính trị và an ninh đô thị. Những cái tên như “Phục quốc”, “Hội đồng lãnh đạo quốc gia” bị triệt phá ngay từ khi còn manh nha. Năm 1977, Thành ủy ra nghị quyết yêu cầu ổn định trật tự xã hội, loại trừ trọng án, một chỉ đạo mang tính bước ngoặt trong công tác giữ gìn an ninh đô thị.