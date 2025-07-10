Các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam trong màu áo xanh Liên Hợp Quốc hòa mình cùng lũ trẻ, tổ chức các trò chơi, hướng dẫn làm đèn lồng, gói nem, tô màu tranh và kể chuyện về ngày Tết Trung thu - một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt.

Các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em Trung Phi

Món quà văn hóa giữa lòng châu Phi

Nhân dịp Tết Trung Thu 2025, Tổ Công tác Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite), thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Sự kiện mang đậm dấu ấn nhân văn, vừa lan tỏa nét đẹp truyền thống Việt Nam, vừa thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Phi.

Tết Trung thu hay còn gọi là Tết Trông trăng, là một trong những ngày lễ truyền thống lớn của người Việt, gắn liền với hình ảnh trăng rằm tròn đầy, tượng trưng cho sự đoàn viên, hạnh phúc và yêu thương. Vào dịp này, trẻ em thường được người lớn tặng quà, cùng nhau rước đèn, phá cỗ, chơi trống lân và ngắm trăng. Những nét đẹp giản dị đó đã được Tổ Công tác Việt Nam tái hiện sinh động giữa lòng thủ đô Bangui xa xôi.

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tá Duy Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em nhỏ Trung Phi không chỉ niềm vui trong dịp Tết trung thu, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái và văn hóa truyền thống của Việt Nam - nơi trẻ em luôn được yêu thương, quan tâm và dành những điều tốt đẹp nhất”.

Trung Thu Việt Nam thắp sáng nụ cười trẻ em Trung Phi

Sau phần giới thiệu về ý nghĩa Tết trung thu, các sĩ quan Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hấp dẫn. Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được hướng dẫn làm món nem truyền thống - một món ăn dân dã nhưng tinh tế, kết hợp giữa rau, thịt, miến và bánh đa nem. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của các “đầu bếp mũ nồi xanh”, những đôi tay bé nhỏ khéo léo cuốn từng chiếc nem, chờ rán vàng giòn rồi cùng nhau thưởng thức trong niềm hân hoan.

Song song với đó, khu vực tô màu và làm đèn lồng trở thành điểm thu hút nhất. Những tờ giấy màu rực rỡ, cây bút sáp, kéo nhỏ và hồ dán được chuyền tay nhau trong tiếng nói cười. Các sĩ quan Việt Nam tận tình hướng dẫn từng động tác gấp, dán, lắp khung để tạo thành những chiếc đèn ông sao năm cánh - biểu tượng của trung thu Việt Nam. Để rồi, khi ánh nắng cuối chiều tắt dần, những chiếc đèn lồng được thắp sáng, lung linh trong tay các em nhỏ. Ánh sáng ấy không chỉ thắp lên niềm vui, mà còn soi rọi hy vọng và tình người vượt qua biên giới.

Các trò chơi dân gian như “Rồng rắn lên mây”, “Kéo co” hay “Chiếc ghế âm nhạc” cũng khiến khuôn viên Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite) tại thủ đô Bangui rã tiếng cười. Em Gimba, 10 tuổi, chia sẻ: “Cháu rất vui khi được chơi cùng các cô chú Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cháu biết đến Tết Trung thu. Cháu thích nhất là đèn lồng, vì nó sáng và đẹp như ánh trăng”.

Gửi gắm yêu thương

Không chỉ mang đến niềm vui, Tổ Công tác Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) còn chuẩn bị nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa gồm sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, bánh kẹo và đèn ông sao để trao tặng cho các em nhỏ. Những món quà giản dị ấy được gói ghém trong tình cảm và tấm lòng sẻ chia của những người lính mũ nồi xanh - những sứ giả hòa bình của Việt Nam nơi đất khách.

Thiếu tá Tô Ngọc Anh, một thành viên nữ trong Tổ Công tác chia sẻ: “Nhiều em nhỏ ở đây chưa từng có cơ hội được đón một ngày lễ dành riêng cho mình. Khi nhìn thấy các em cười, chúng tôi cảm nhận rõ giá trị của việc đem lại niềm vui và lan tỏa yêu thương. Trung Thu của chúng tôi vì thế cũng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết”.

Các sĩ quan Việt Nam hướng dẫn người dân làm món nem truyền thống

Hoạt động thiện nguyện này cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc Phái bộ MINUSCA. Đại diện Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite), thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi bày tỏ cảm ơn sâu sắc, khẳng định chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em mà còn là cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc.

“Trung Phi là một trong những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, đặc biệt là với trẻ em vùng nghèo. Trong bối cảnh đó, những hoạt động nhân ái của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã mang đến nguồn động viên tinh thần quý báu. Tình cảm chân thành, nụ cười thân thiện và sự sẻ chia của các sĩ quan Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân địa phương”, Đại diện Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite) nói.

Không chỉ là dịp vui chơi, chương trình “Ánh trăng trung thu Việt Nam” còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam - thân thiện, nhân hậu và yêu hòa bình tới bạn bè quốc tế. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh chung của Liên Hợp Quốc: mang lại hòa bình, ổn định và phát triển cho các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của xung đột.

Khi chương trình khép lại, trăng rằm ở Việt Nam đã lên cao, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống những phố phường rộn rã tiếng cười của Tết Trung thu. Ở nơi cách xa nửa vòng Trái Đất, những chiếc đèn ông sao trong tay trẻ em Trung Phi được thắp sáng, như nối dài ánh trăng Việt Nam sang châu Phi. Đó là ánh sáng của Trung thu, là ánh sáng của tình hữu nghị, của sự sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn - nơi mọi đứa trẻ, dù ở đâu, cũng được sống trong hòa bình và yêu thương.