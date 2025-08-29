Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng phải gắn với Khu thương mại tự do

Lãnh đạo UBND TP gợi mở các vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tham vấn ý kiến chuyên gia. Cụ thể, về mô hình địa vị pháp lý của cơ quan điều hành.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết cuộc họp nhằm lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, thành viên hội đồng để hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế theo hướng phân định rõ định hướng phát triển Trung tâm tài chính tại TP Đà Nẵng và tại TPHCM, đảm bảo không chồng chéo, tránh lãng phí nguồn lực.

Theo ông Triết, dự thảo Nghị định hiện quy định sẽ thành lập các cơ quan điều hành và giám sát Trung tâm tài chính theo mô hình tương tự đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, sử dụng một phần biên chế vận hành như các tổ chức chuyên trách, đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch, tự chủ trong việc ban hành các quy định nội bộ, thu hút đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Một số ý kiến cho rằng, việc hình thành cơ quan điều hành độc lập là phù hợp. Tuy nhiên, các cơ quan này cần vận hành theo mô hình doanh nghiệp, đồng thời có quyền lực đặc biệt trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, thẩm quyền của lãnh đạo cơ quan điều hành, cơ chế lương thưởng... cũng cần các chuyên gia góp ý.

TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Chính phủ, cho rằng dự thảo cần làm rõ một số nội dung, như làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của trung tâm so với các thị trường trong khu vực. Thành phố cũng nên tham khảo kinh nghiệm từ các mô hình đi trước ở một số quốc gia.

Về định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, theo ông Lực, thành phố có thể cân nhắc một số lĩnh vực đang được quan tâm như ngân hàng số toàn phần, tài sản số, tài chính xanh… để tìm ra giải pháp mang tính bứt phá.