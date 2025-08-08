Trung tá CSGT ở Nha Trang bị người nước ngoài đấm vào mặt khi đang làm nhiệm vụ

Tối 7/8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc một cán bộ thuộc Tổ CSGT địa bàn Nha Trang bị người đàn ông mang quốc tịch Nga tấn công khi đang làm nhiệm vụ, khiến bị thương ở vùng miệng.

Phòng CSGT đã có báo cáo gửi Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.