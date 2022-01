Trung tá công an bị nhóm người chặn xe ô tô, hành hung: Thông tin mới nhất

Ngày 18/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tiếp nhận thông tin Trung tá Đ.H.V. (46 tuổi, công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định) bị nhóm người hành hung, đập phá ô tô do nghi ngờ ghen tuông.

Ông V. bị nhóm người hành hung. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Thông tin ban đầu mới chỉ là nghi ngờ quan hệ tình cảm, ghen tuông ở ngoài rồi đập xe. Việc ai đập xe thì người đó phải chịu trách nhiệm, bởi đó là hành vi cố ý hủy hoại tài sản người khác.