Trúng số đúng 2 ngày liên tiếp 29/10 và 30/10, ba con giáp giàu to, phú quý vây quanh

Tuổi Mão

Vốn là con giáp có tính cách khôn khéo, mềm mỏng và biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Mão trong hai ngày 29 và 30/10 sẽ bước vào chu kỳ tài vận thăng hoa rực rỡ.

Cát tinh Chính Tài và Thiên Lộc cùng chiếu, giúp họ dễ trúng thưởng, trúng số, hoặc được người thân, bạn bè mang đến khoản tiền bất ngờ.

Không chỉ vậy, công việc làm ăn cũng gặp thuận lợi, lợi nhuận tăng mạnh, mọi dự án đang trì trệ bỗng chuyển hướng hanh thông. Tiền vào nhanh như nước, tuổi Mão được ví như “đánh đâu thắng đó”, vận đỏ đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.