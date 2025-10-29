Trúng số đúng 2 ngày liên tiếp 29/10 và 30/10, ba con giáp giàu to, phú quý vây quanh

Tuổi Mão
Vốn là con giáp có tính cách khôn khéo, mềm mỏng và biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Mão trong hai ngày 29 và 30/10 sẽ bước vào chu kỳ tài vận thăng hoa rực rỡ.
Cát tinh Chính Tài và Thiên Lộc cùng chiếu, giúp họ dễ trúng thưởng, trúng số, hoặc được người thân, bạn bè mang đến khoản tiền bất ngờ.
Không chỉ vậy, công việc làm ăn cũng gặp thuận lợi, lợi nhuận tăng mạnh, mọi dự án đang trì trệ bỗng chuyển hướng hanh thông. Tiền vào nhanh như nước, tuổi Mão được ví như “đánh đâu thắng đó”, vận đỏ đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.
Tuổi Tỵ
Tuổi Tỵ trong hai ngày 29 và 30/10 như được “trời thương”. Sao Thiên Tài và Hồng Loan cùng tỏa sáng giúp họ không chỉ trúng lộc tài chính mà còn gặp niềm vui tình cảm song hành.
Nhiều người tuổi Tỵ có thể nhận tiền thưởng lớn, trúng giải may mắn hoặc được người khác biếu tặng của cải giá trị. Với bản tính cẩn trọng và thông minh, họ biết tận dụng vận may này để đầu tư đúng chỗ, từ đó nhân đôi lợi nhuận.
Đặc biệt, trong công việc, Tỵ được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp hỗ trợ, những kế hoạch kinh doanh hoặc hợp tác đều sinh lợi nhuận lớn, hứa hẹn mở đầu chuỗi ngày “phát tài không dứt”.
Tuổi Dậu
Tuổi Dậu là con giáp may mắn nhất trong hai ngày 29 và 30/10. Dưới ánh sáng của sao Phúc Đức và Thiên Hỷ, họ không chỉ nhận được tin vui về tiền bạc mà còn về cuộc sống, tình cảm và sức khỏe.
Dậu có khả năng trúng thưởng, trúng số, hoặc được người thân, bạn bè gửi tặng món quà bất ngờ.
Trong công việc, họ có thể ký được hợp đồng lớn, gặp đối tác đáng tin cậy hoặc được tăng thu nhập vượt mức mong đợi. Nhờ phúc khí dồi dào, Dậu đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, mọi việc đều xuôi chèo mát mái, của cải đầy kho, tinh thần phấn khởi.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm