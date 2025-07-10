Trúng số 35 tỷ đồng, anh thợ xây bỏ việc, ăn chơi và cái kết đắng sau 3 tháng

Tuy nhiên, theo Mirror, chỉ sau 3 tháng, người đàn ông 39 tuổi này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và thừa nhận hối hận vì đã bỏ việc, đánh mất cuộc sống ổn định trước kia.

Adam Lopez bỏ công việc xây dựng ở công trường ngay sau khi trúng số. Ảnh: PA

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 7, khi Adam dừng xe tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở Norwich để mua nước uống rồi tiện tay lấy thêm tấm vé số cào.

“Tôi cào ngay trong xe, thấy hiện lên con số 1 triệu bảng nhưng không dám tin vào mắt mình. Tôi chỉ biết nhét tờ vé số vào hộp đựng găng tay rồi lái xe đi tiếp”, Adam nhớ lại.