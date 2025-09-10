Trung Quốc vận hành trung tâm dữ liệu dưới biển đầu tiên trên thế giới: Nặng 1.433 tấn, sâu 35m, làm mát tự nhiên

Theo Financial News, dự án đặt ngoài khơi huyện Lăng Thủy (Hải Nam) đã chính thức đi vào vận hành hôm 7/10, với khoang máy chủ dữ liệu nặng tới 1.433 tấn, tương đương trọng lượng của khoảng 1.000 ô tô.

Trung tâm này lưu trữ và xử lý nhiều dịch vụ kỹ thuật số, từ đề xuất nhà hàng đến các ứng dụng du lịch, mở đầu cho giai đoạn đầu tiên của kế hoạch xây dựng mạng lưới dữ liệu dưới biển quy mô lớn.

Đây là một trong những dự án thương mại đầu tiên trên thế giới triển khai hạ tầng dữ liệu ngầm dưới nước, nhằm giảm đáng kể chi phí năng lượng vốn là thách thức lớn với các trung tâm dữ liệu trên đất liền - nơi nhu cầu xử lý ngày càng tăng mạnh do sự bùng nổ của AI và điện toán đám mây.

Làm mát tự nhiên bằng nước biển