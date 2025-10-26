Trung Quốc và Mỹ đạt đồng thuận sơ bộ về thuế quan

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur. Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ 5 giữa hai bên kể từ tháng 5, diễn ra ngay sau làn sóng căng thẳng mới trong mối quan hệ song phương đầy biến động và trước khi lệnh ngừng áp thuế tạm thời hết hạn vào ngày 10/11.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, hai bên đã trao đổi quan điểm “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng” về các vấn đề kinh tế-thương mại quan trọng cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước vòng đàm phán tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 25/10/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Lý Thành Cương - Đại diện đàm phán thương mại quốc tế của Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết: “Hai bên đã thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm các vấn đề cùng quan tâm như kiểm soát xuất khẩu, tiếp tục gia hạn tạm dừng áp thuế đối ứng, hợp tác về thuế quan và chống ma túy fentanyl, mở rộng hơn nữa thương mại và thu phí tàu thuyền theo Mục 301 của Mỹ v.v... Sau hơn một ngày thảo luận căng thẳng, hai bên đã tìm kiếm các giải pháp mang tính xây dựng để giải quyết thỏa đáng các mối quan tâm chung và đạt được đồng thuận sơ bộ.”

Tân Hoa xã cho biết thêm, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục hoàn thiện các chi tiết cụ thể và hoàn tất các thủ tục phê duyệt trong nước, đồng thời dẫn lời Phó Thủ tướng Hà Lập Phong tái khẳng định bản chất của quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Mỹ là cùng có lợi và cùng thắng, hai nước được lợi từ hợp tác và tổn hại khi đối đầu. Ông cũng nhấn mạnh: “Việc bảo vệ những thành quả khó khăn đạt được trong các cuộc tham vấn kinh tế-thương mại Trung-Mỹ đòi hỏi nỗ lực chung từ cả hai bên”.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí sẽ phát huy tối đa cơ chế tham vấn kinh tế-thương mại song phương, duy trì liên lạc chặt chẽ về các mối quan tâm của nhau, thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại hai nước phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Việc Trung Quốc và Mỹ nhất trí về một thỏa thuận khung sơ bộ báo hiệu sự hạ nhiệt căng thẳng trước thềm cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần tới.