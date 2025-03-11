Trung Quốc: Tuyết dày cục bộ ở Đông Bắc, mưa xối xả ở Tây Nam

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), từ nay đến ngày 8/11, các khu vực Tây Nam, Giang Nam và miền Nam Trung Quốc sẽ có mưa. Một số khu vực ở Vân Nam, Tứ Xuyên, Hải Nam... có lượng mưa từ 120-180mm. Một số khu vực phía Đông đảo Hải Nam lượng mưa thậm chí vượt quá 200 mm.

NMC cho biết, lượng mưa tại hầu hết các khu vực nêu trên nhiều hơn từ 40%-80% so với cùng kỳ hàng năm, một số nơi nhiều hơn gấp đôi.

Thông báo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc (MEM) ngày 2/11 dẫn dự báo của NMC cũng cho hay, một số khu vực thuộc Khu tự trị Tây Tạng, miền Tây Nam Trung Quốc có tuyết rơi dày cùng ngày, trong khi một số khu vực ở miền Trung và Tây tỉnh Vân Nam, phía Đông Tây Tạng và miền Đông tỉnh Hải Nam có mưa lớn.

Các nhân viên dọn tuyết trên đường ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc ngày 1/11/2025 (Ảnh: VCG)

Theo MEM, gần đây, một số khu vực ở Tây Nam Trung Quốc đã có mưa lớn. Nhiều vùng của Vân Nam có cường độ mưa lớn hiếm gặp so với cùng thời điểm trong lịch sử, vì vậy cần đề phòng mưa lớn tiếp diễn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió giật cấp 6-8 đã tấn công các khu vực ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, như Khu tự trị Nội Mông, tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Bắc Kinh, Hà Bắc... Một số nơi tuyết rơi dày như Hắc Long Giang. Từ sáng 2/11, nhiệt độ ở khu vực miền Trung và Đông Khu tự trị Nội Mông cùng các khu vực lân cận đã giảm từ 8-12 độ C, có nơi giảm tới 14-19 độ C.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phải ban hành khuyến cáo an toàn về gió mạnh và tuyết rơi dày, cùng với hướng dẫn về phòng chống cháy nổ trong gia đình và khuyến nghị lái xe an toàn sau tuyết rơi.