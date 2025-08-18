Trung Quốc tung công nghệ siêu tên lửa HQ-29 hủy diệt cả ICBM và vệ tinh trong chớp mắt

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã không ngừng củng cố năng lực quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và không gian.

Bước tiến đáng chú ý là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo HQ-29, được cho là một trong những vũ khí tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Dựa trên các nguồn thông tin Interesting Engineering, Sustainability Times và South China Morning Post, bài viết sẽ phân tích công nghệ, vai trò chiến lược và ý nghĩa của hệ thống HQ-29 trong bối cảnh quân sự toàn cầu.

Hình ảnh được cho là tên lửa HQ-29 lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 6/2025. Ảnh: scmp

Đỉnh cao của công nghệ phòng thủ tên lửa

Hệ thống tên lửa HQ-29 được xem là lớp phòng thủ cao nhất trong hệ thống phòng thủ tên lửa 3 tầng của Trung Quốc, bổ sung cho các hệ thống hiện có như HQ-9 (phòng thủ giai đoạn cuối) và HQ-19 (phòng thủ tầm cao).

Theo các nguồn tin, HQ-29 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa (mid-course) của quỹ đạo, tức là khi tên lửa đang bay ngoài khí quyển Trái Đất.

Đây là giai đoạn khó nhất về mặt kỹ thuật, đòi hỏi khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt chính xác mục tiêu di chuyển với tốc độ cao trong không gian.

Hệ thống này sử dụng công nghệ "hit-to-kill" (đánh chặn trực tiếp), tương tự như hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn giữa (GMD) của Mỹ hay hệ thống Nudol của Nga.