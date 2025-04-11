Trung Quốc tử hình 5 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo Myanmar

Theo phán quyết, 5 bị cáo, trong đó có hai kẻ cầm đầu Bay Saw Chain và Bay Yin Chin, bị tuyên án tử hình. Hai người khác nhận án tử hình hoãn thi hành hai năm, 5 người bị tù chung thân, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 20 năm tù.

Ngoài án tù, tòa còn tuyên phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất những người có liên quan.