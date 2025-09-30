Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng lừa đảo

Tòa án ở tỉnh Chiết Giang đã tuyên các bị cáo phạm 14 tội danh, bao gồm lừa đảo, cố ý giết người và gây thương tích. Tòa án cho biết các bản án được đưa ra dựa trên hành vi phạm tội, hoàn cảnh và mức độ gây hại cho xã hội của từng bị cáo.

Các thành viên băng nhóm có trụ sở hoạt động tại miền Bắc Myanmar bị kết án hôm 29-9. Ảnh: CCTV

Theo tờ China Daily, 11 bị cáo bao gồm những kẻ cầm đầu Mg Myin Shaunt Phyin và Ma Thiri Maung, bị kết án tử hình. 5 người khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm và 11 người bị kết án tù chung thân.