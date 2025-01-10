Trung Quốc tiết lộ bí ẩn về vùng tối của Mặt trăng

Mỹ và Trung Quốc hiện đang ở trong một cuộc chạy đua mới lên Mặt trăng. Trong thập kỷ này, chúng ta sẽ thấy quốc gia nào đưa được phi hành gia đặt chân xuống cực nam của vệ tinh này trước, nhưng trong lúc đó, các nhà khoa học Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về khu vực bí ẩn nhất: mặt khuất.

Mặt nhìn thấy được của Mặt Trăng (bên trái) và mặt ẩn, được chụp bởi sứ mệnh Clementine. Ảnh: NASA

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ (với các sứ mệnh Apollo có người lái), Liên Xô và Trung Quốc (với các tàu thăm dò tự động) đã mang về Trái đất nhiều mẫu vật từ mặt nhìn thấy của Mặt trăng, nhưng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên và duy nhất cho đến nay lấy được mẫu từ mặt khuất. Tàu tự động Hằng Nga-6 (Chang’e-6) đã thu thập các mẫu vật tại hố va chạm Aitken vào năm ngoái và mang về Trái đất tháng 6/2024, trong một khoang chứa đáp xuống sa mạc Mông Cổ.