Trung Quốc tiết lộ bí ẩn về vùng tối của Mặt trăng

Mỹ và Trung Quốc hiện đang ở trong một cuộc chạy đua mới lên Mặt trăng. Trong thập kỷ này, chúng ta sẽ thấy quốc gia nào đưa được phi hành gia đặt chân xuống cực nam của vệ tinh này trước, nhưng trong lúc đó, các nhà khoa học Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về khu vực bí ẩn nhất: mặt khuất.
Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ (với các sứ mệnh Apollo có người lái), Liên Xô và Trung Quốc (với các tàu thăm dò tự động) đã mang về Trái đất nhiều mẫu vật từ mặt nhìn thấy của Mặt trăng, nhưng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên và duy nhất cho đến nay lấy được mẫu từ mặt khuất. Tàu tự động Hằng Nga-6 (Chang’e-6) đã thu thập các mẫu vật tại hố va chạm Aitken vào năm ngoái và mang về Trái đất tháng 6/2024, trong một khoang chứa đáp xuống sa mạc Mông Cổ.
“Kho báu khoa học” này gồm khoảng 2 kg đá và đất mặt trăng, được phân phối đến nhiều trung tâm nghiên cứu và hiện đang được phân tích bằng những công cụ tiên tiến nhất. Hồi tháng 4, một nghiên cứu cho thấy mặt khuất chứa ít nước hơn so với mặt nhìn thấy; và đến thứ Ba vừa qua (30/9), những kết quả mới lại được công bố trên tạp chí Nature Geoscience.
Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Bắc Kinh và University College London (UCL) cho biết phần bên trong của mặt khuất có thể lạnh hơn so với phần mà chúng ta nhìn thấy từ Trái đất. Ngoài ra, họ cũng xác nhận các kết quả trước đây rằng mẫu đá có tuổi đời khoảng 2,8 tỷ năm. Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào 300 gram đất Mặt trăng được giao cho Viện Nghiên cứu Địa chất Uranium ở Bắc Kinh.
“Bề mặt và bên trong của mặt trăng mà chúng ta thấy và không thấy khác nhau rất nhiều. Đó là một trong những bí ẩn lớn của Mặt trăng. Chúng tôi gọi nó là ‘Mặt trăng hai mặt’. Từ lâu, người ta đã đưa ra giả thuyết rằng có sự khác biệt nhiệt độ rất lớn giữa lớp manti của hai phía, nhưng nghiên cứu này cung cấp bằng chứng đầu tiên từ các mẫu vật thật”, tiến sĩ Dương Lợi (Yang Li), đồng tác giả nghiên cứu, thuộc Khoa Khoa học Trái đất của UCL và Đại học Bắc Kinh, cho biết.
Phân tích thành phần hóa học trong khoáng vật cho thấy những tảng đá này hình thành từ dung nham ở sâu bên trong Mặt trăng, với nhiệt độ khoảng 1.100°C, tức lạnh hơn khoảng 100°C so với các mẫu từ mặt nhìn thấy.
Mặt khuất có lớp vỏ dày hơn, nhiều núi và hố va chạm hơn, đồng thời ít hoạt động núi lửa hơn, với ít vết tối basalt do dung nham cổ đại tạo thành. Nhưng như nghiên cứu sinh Chu Tuyết Lâm (Xuelin Zhu) – đồng tác giả nghiên cứu – nhận định, “những phát hiện này cho thấy sự khác biệt không chỉ nằm ở bề mặt mà còn lan sâu vào bên trong”.
Theo nhóm nghiên cứu, mặt khuất có thể lạnh hơn do chứa ít các nguyên tố sinh nhiệt như uranium, thorium và kali – những nguyên tố sinh ra nhiệt khi phân rã phóng xạ.
Các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng sự phân bố không đồng đều này có thể do một vụ va chạm khổng lồ với tiểu hành tinh hoặc thiên thể khác vào mặt khuất, làm rung chuyển cấu trúc bên trong và đẩy các vật chất giàu nguyên tố sinh nhiệt về phía mặt nhìn thấy. Một số giả thuyết khác lại cho rằng Mặt trăng từng va chạm với một “mặt trăng nhỏ” khác trong buổi sơ khai, hoặc mặt hướng Trái đất nóng hơn do lực hút hấp dẫn từ hành tinh chúng ta.
Sau khi xác định niên đại 2,8 tỷ năm, các tác giả dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để ước tính nhiệt độ của mẫu đá trong các giai đoạn quá khứ khi nó nằm sâu dưới lòng Mặt trăng, rồi so sánh với các mẫu được thu thập từ mặt nhìn thấy bởi các phi hành gia NASA trong chương trình Apollo. Kết quả cho thấy có sự chênh lệch khoảng 100°C.
Vì lượng mẫu thu được rất hạn chế (chỉ vài trăm gram), nhóm hợp tác cùng Đại học Sơn Đông để sử dụng dữ liệu vệ tinh tại khu vực hạ cánh của Hằng Nga-6 nhằm ước tính nhiệt độ của đá mẹ, rồi so sánh với dữ liệu vệ tinh của mặt nhìn thấy. Lần này, sự khác biệt nhiệt độ khoảng 70°C.