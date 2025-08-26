Trung Quốc thử nghiệm thành công robot nặng 3,6 tấn, lặn sâu 6.000m dưới biển

Trung Quốc vừa hoàn tất chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên của phương tiện lặn điều khiển từ xa (ROV - Remotely Operated Vehicle) Haiqin dưới biển vào ngày 23/8.

Kết quả thử nghiệm xác nhận hệ thống có thể hỗ trợ các nhiệm vụ ở độ sâu tới 6.000 m. Trong đợt thử, Haiqin đã thực hiện nhiều lượt lặn và đạt độ sâu 4.140m, qua đó kiểm chứng các thông số kỹ thuật, độ ổn định và độ tin cậy trong điều kiện đại dương thực tế.

Robot Haiqin vừa hoàn thành chuyến thử nghiệm đầu tiên tại Biển Đông nhằm thu thập mẫu sinh học và trầm tích. Ảnh: Xinhua

Thiết bị nặng 3,6 tấn này được trang bị camera độ nét cao, cánh tay robot, sonar và nhiều cảm biến khác. Khả năng giữ vị trí và định hướng tự động giúp thiết bị thao tác chính xác trong môi trường biển sâu phức tạp.