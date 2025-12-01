Trung Quốc thay Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương

Việc ông Lưu Hải Tinh (Liu Haixing) được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được cập nhật vào phần thông tin lãnh đạo hiện tại trên trang web chính thức của cơ quan này từ ngày 30/9. Sự thay đổi này không kèm theo bất kỳ thông báo chính thức nào.

Ông Lưu Hải Tinh. Ảnh tư liệu trên mạng Khoa học xã hội Trung Quốc

Cựu Trưởng ban Lưu Kiến Siêu, 61 tuổi, đã không xuất hiện trước công chúng hơn hai tháng nay. Tin tức chính thức về ông được đăng gần đây nhất là vào ngày 30/7.

Theo thông tin công khai, ông Lưu Hải Tinh sinh tháng 4/1963 tại tỉnh Giang Tô, là một nhà ngoại giao kỳ cựu với 30 năm làm việc trong hệ thống ngoại giao. Ông vào Bộ Ngoại giao Trung Quốc năm 1985 và từng đảm nhiệm vị trí Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2015 đến tháng 3/2017, trước khi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trên cương vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương vào năm 2018.

Tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10/2022, ông Lưu Hải Tinh được bầu làm Ủy viên Trung ương. Ông là trưởng ban đầu tiên của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từng làm việc trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Người tiền nhiệm - ông Lưu Kiến Siêu, sinh năm 1964, bắt đầu sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 1987, sau khi tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Oxford của Anh.

Ông từng là Đại sứ Trung Quốc tại Philippines và Indonesia. Từ năm 2015-2017, ông giữ chức Phó cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia, rồi Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - nhân vật chủ chốt trong “Chiến dịch săn cáo” nhằm hồi hương hàng nghìn quan chức Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng trốn ra nước ngoài.

Sau đó, ông trở thành Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Chiết Giang đến tháng 3/2018. Chiết Giang cũng là địa phương ông Tập Cận Bình từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy từ năm 2002-2007.

Từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2022, ông là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương, trước khi giữ chức Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương đến tháng 9/2025.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, việc bổ nhiệm ông Lưu Hải Tinh, người có kinh nghiệm trong cả lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc gia làm người đứng đầu Ban Liên lạc Đối ngoại cho thấy, một mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc rất quan tâm đến công tác đối ngoại của đảng trong thời đại mới, mặt khác cũng có thể nhằm phát đi tín hiệu rằng trọng tâm của bước tiếp theo trong công tác đối ngoại sẽ được điều chỉnh.