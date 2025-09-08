Trung Quốc tăng cường phòng chống dịch Chikungunya

Theo thông báo từ các cơ quan y tế tại Quảng Đông, trong những ngày qua, các thành phố lớn như Quảng Châu, Đông Quản, Trung Sơn và Phật Sơn đã phát động các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi đồng bộ trên diện rộng. Các hoạt động này được tiến hành ở mọi cấp độ xã hội, từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ dân phố đến từng hộ gia đình cá nhân, nhằm loại bỏ các ổ chứa nước đọng, nơi muỗi sinh sản. Trong đó, Quảng Châu sẽ tổ chức chiến dịch diệt muỗi toàn thành phố trong ngày 9/8, Đông Quản thực hiện trong hai ngày từ 9-10/8, Trung Sơn thực hiện trong 3 ngày từ 8-10/8, còn Phật Sơn đã tiến hành đợt tổng vệ sinh và diệt muỗi toàn thành phố vào ngày 8/8.

Phun thuốc diệt côn trùng để diệt muỗi tại một ngôi làng ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 25/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch này cũng gây ra một số phản ứng trái chiều trong cộng đồng khi một số người cho rằng việc phòng dịch quá mức ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, việc Phật Sơn áp dụng hệ thống đăng ký mua thuốc nghiêm ngặt với 47 loại thuốc tại các hiệu thuốc đã khiến nhiều người lo ngại tái hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từng gây nhiều phiền hà.

Trong khi đó, đặc khu hành chính Hong Kong cũng ghi nhận 5 ca bệnh sốt Chikungunya nhập cảnh trong vòng một tuần qua. Ông Trần Quốc Cơ, Trưởng Hành chính Đặc khu Hong Kong, cho biết chính quyền đã tăng cường các biện pháp diệt muỗi tại các cửa khẩu để ngăn ngừa lây lan. Ông nhấn mạnh các bệnh nhân được điều trị trong môi trường không có muỗi, đồng thời kêu gọi người dân thường xuyên dọn dẹp, loại bỏ nơi muỗi sinh sản để giảm thiểu nguy cơ.

Ông cũng cho biết chính quyền Hong Kong đã chuẩn bị đầy đủ các cơ chế ứng phó với thời tiết cực đoan nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, dù ủy ban chỉ đạo thời tiết không tổ chức họp thường xuyên.

Ngoài ra, vào tuần trước, thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến cũng đã đưa ra khuyến cáo y tế, yêu cầu người từ các vùng có nguy cơ cao như Phật Sơn trở về phải tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt, đau khớp, phát ban cần đi khám ngay và báo cáo lịch trình di chuyển.

Trước tình hình hiện nay, các chuyên gia và cơ quan y tế Trung Quốc kêu gọi cộng đồng cần phối hợp chặt chẽ, duy trì vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức để chung tay đẩy lùi dịch bệnh do muỗi truyền, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa hè này.

