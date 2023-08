Trung Quốc: Tài xế dùng xe buýt chặn dòng lũ, cứu cụ ông suýt bị cuốn trôi

Theo truyền thông địa phương, cơn bão Doksuri gây mưa lớn, đổ bộ vào thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Ngày 28/7, nước trên đường dâng cao, một cụ ông bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ chảy xiết như thác.

Phát hiện cụ ông gặp nạn, Zhang Lei, một tài xế xe buýt đi ngang qua, đã dừng xe để ngăn dòng nước lũ. Sau đó, bất chấp mưa lớn, anh lao xuống dòng nước để cứu người.

"Con đường ban đầu bằng phẳng gần như biến thành một dòng sông. Khi tôi nhìn thấy, cụ ông đang bị chìm dần", Zhang Lei nhớ lại. "Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, vội mở cửa xe và chạy ra ngoài, đến bên ông cụ".