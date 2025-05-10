Trung Quốc sơ tán khẩn 150.000 người trước khi bão Matmo đổ bộ

Bão Matmo đã mạnh lên trở lại khi di chuyển vào Biển Đông và quét qua khu vực giữa thành phố Vũ Xuyên (tỉnh Quảng Đông) và Văn Xương (đảo Hải Nam) vào tối 5/10, buộc Trung Quốc phát cảnh báo đỏ – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão 4 cấp.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), bão Matmo đạt sức gió gần tâm bão 151 km/h, di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc khoảng 25 km/h, gây mưa lớn và gió giật dữ dội dọc ven biển nam Trung Quốc.

Tình cảnh ngập lụt vì bão Matmo ở Philippines. Ảnh: Reuters

Tại Quảng Đông, hơn 151.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực ven biển và vùng có nguy cơ cao, trong đó gần 10.000 người được di dời từ ngoài khơi. Chính quyền tỉnh triển khai hơn 10.000 nhân viên cứu hộ, trong khi Phó Bí thư Tỉnh ủy Mạnh Phàm Lệ kêu gọi các địa phương “chuyển sang chế độ chiến đấu”, đặt mục tiêu “không để xảy ra thương vong và hạn chế thiệt hại tối đa” trong kỳ nghỉ Quốc khánh – Trung thu.

Tại thành phố cảng Trạm Giang, toàn bộ trường học, doanh nghiệp và dịch vụ công cộng đã đóng cửa từ đêm 4/10. Các tuyến cao tốc bị phong tỏa hoàn toàn sáng 5/10, biện pháp tương tự được áp dụng tại Hải Khẩu và Văn Xương (Hải Nam), nơi trường học, bến phà và điểm du lịch đều tạm dừng hoạt động. Toàn bộ hệ thống đường sắt trên đảo Hải Nam cũng ngừng vận hành trong ngày 5/10, với hơn 100 chuyến bay tại sân bay quốc tế Mỹ Lan (Hải Khẩu) bị hủy.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), cơ quan quản lý sân bay thông báo hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 27 chuyến bị hủy. Đài quan sát Hong Kong cho biết tâm bão vào giữa trưa cách thành phố khoảng 390 km và bão Matmo đang suy yếu khi di chuyển ra xa. Dự kiến trong chiều cùng ngày, tín hiệu cảnh báo gió mạnh sẽ được hạ từ cấp 3 xuống cấp 1, song chính quyền vẫn cảnh báo người dân tránh xa các khu vực ven biển do mưa lớn và gió giật cấp bão có thể tiếp diễn.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, bão Matmo sẽ tiếp tục suy yếu khi đi sâu vào đất liền, hướng về tỉnh Vân Nam và miền Bắc Việt Nam, mang theo lượng mưa cực lớn có nơi lên tới 249 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các vùng đồi núi.

Trước đó, bão Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào miền núi phía bắc Philippines hôm 4/10, nhưng vẫn gây mưa lớn, lũ quét và mất điện diện rộng, buộc hơn 8.000 người phải sơ tán. Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), bão đổ bộ vào tỉnh Isabela với sức gió 110 km/h, giật 165 km/h, tàn phá các khu vực đồi núi và thung lũng nông nghiệp trước khi rời đất liền.

PAGASA cảnh báo, dù đã rời Philippines, bão Matmo vẫn nguy hiểm khi có thể gây sóng dâng cao tới 3 mét và mưa lớn kéo dài, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Philippines, nằm trên “Vành đai Lửa Thái Bình Dương”, hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Bão Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay, nối tiếp chuỗi thiên tai gồm động đất mạnh 6,9 độ richter ở miền trung nước này và hai cơn bão lớn Bualoi và Ragasa trong những tuần gần đây.