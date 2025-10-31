Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa chuột lên trạm vũ trụ

Ông Trương Tịnh Ba (Zhang Jingbo), người phát ngôn của Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA), cho biết 2 con chuột đực và 2 con chuột cái sẽ được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung trên tàu vũ trụ Thần Châu-21 và nuôi trên quỹ đạo.

Trung Quốc tổ chức họp báo về sứ mệnh Thần Châu-21 ngày 30/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Đây sẽ là thí nghiệm đầu tiên của Trung Quốc liên quan đến loài gặm nhấm trong không gian. Các nghiên cứu sẽ tìm hiểu điều kiện không gian bao gồm vi trọng lực và môi trường khép kín có thể ảnh hưởng đến hành vi của chuột.

Sau thí nghiệm, những con chuột này sẽ trở về Trái Đất. Các nghiên cứu sâu hơn sẽ được tiến hành để tìm hiểu phản ứng căng thẳng và những thay đổi thích nghi ở nhiều mô và cơ quan của chuột trong điều kiện không gian.

Ngoài ra, trong thời gian ở trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu-21 sẽ thực hiện 27 dự án khoa học và ứng dụng mới, chủ yếu tập trung nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống các vấn đề khoa học then chốt trong nhiều lĩnh vực, như khoa học sự sống và công nghệ sinh học vũ trụ, y học hàng không vũ trụ, khoa học vật liệu vũ trụ, vật lý chất lỏng vi trọng lực và quá trình đốt cháy, cũng như các công nghệ vũ trụ mới.

Bên cạnh đó, khác với các sứ mệnh trước đây, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21 sẽ áp dụng chế độ kết nối và lắp ghép tự động nhanh chóng, với việc ghép nối với mô-đun lõi Thiên Hòa chỉ sau khoảng 3,5 giờ. Theo Tân Hoa xã, trước đây, tất cả các tàu vũ trụ có người lái từ Thần Châu-12 đến Thần Châu-20 đều áp dụng phương án ghép nối trong 6,5 giờ.