Trung Quốc: Sập cầu đang xây trên sông Hoàng Hà, 16 người chết và mất tích

Ngày 22-8, một cây cầu đang xây dựng trên sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua tỉnh Thanh Hải (tây bắc Trung Quốc) đã bị đứt dây cáp khiến 16 người rơi xuống sông, tờ People’s Daily đưa tin.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (tức 2 giờ sáng cùng ngày, theo giờ Việt Nam). Các nạn nhân bao gồm 15 công nhân xây dựng và một quản lý công trường, lúc đó đang có mặt tại phòng kỹ thuật được dựng ngay trên cầu.