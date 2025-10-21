Trung Quốc ra quy định mới về nhập khẩu nông sản, doanh nghiệp Việt cần chú ý

“Việc tự đăng ký mở rộng như trước sẽ không còn. Doanh nghiệp xuất khẩu nếu sản xuất hàng hóa nhưng không nằm trong danh mục này có thể bị từ chối thông quan”, ông Nam chia sẻ.

Với các doanh nghiệp xuất khẩu, lãnh đạo Văn phòng SPS cho hay, trong Lệnh 248 nếu thay đổi về địa chỉ sản xuất, người đứng đầu vẫn được thông báo lại và tiếp tục hoạt động. Theo Lệnh 280, việc thay đổi như trên sẽ bị đình chỉ mã xuất khẩu ngay lập tức và doanh nghiệp phải đăng ký lại hoàn toàn. Nhiều doanh nghiệp tại Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long đứng trước tình trạng bị động khi thay đổi thông tin mà chưa kịp đăng ký lại.

Ngoài ra, về thời hạn và gia hạn mã số xuất khẩu, quy định cũ yêu cầu mã xuất khẩu có hiệu lực 5 năm và doanh nghiệp phải nộp hồ sơ gia hạn trước 3‑6 tháng. So với Lệnh 280 sẽ cho phép tự động gia hạn đối với một số nhóm sản phẩm danh mục sẽ do Văn phòng SPS Việt Nam công bố.

Ngoài ba điểm trên, Lệnh 280 còn thay đổi thêm về biện pháp an toàn thực phẩm, kiểm dịch và cả bao bì sản phẩm - những yếu tố từng là “điểm nghẽn” trong xuất khẩu vào Trung Quốc.

“Việc thay đổi chính sách cho thấy phía Trung Quốc đang chuyển hướng từ kiểm tra hành chính sang phân loại rủi ro, ưu tiên những đối tác đáp ứng tốt tiêu chuẩn. Doanh nghiệp Việt nếu đáp ứng tốt các yêu cầu mới sẽ được hưởng lợi lớn hơn về thời gian, thủ tục và khả năng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải sàng lọc lại từ sản phẩm, quy trình, hồ sơ đăng ký tới khả năng điều chỉnh khi thay đổi thông tin doanh nghiệp. Việc hiểu sai hoặc chậm chuẩn bị sẽ dẫn tới bị đình chỉ mã số, hàng hóa bị trả lại, hoặc mất thị trường”, ông Nam cho hay.