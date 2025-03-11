Trung Quốc ra cam kết về Biển Đông

Ngoài ra, ông Khaled cho biết, Malaysia và các nước thành viên ASEAN coi COC là khuôn khổ quan trọng nhằm tăng cường lòng tin, ngăn ngừa leo thang căng thẳng và bảo đảm quyền tự do hàng hải, hàng không tại vùng biển tranh chấp.

Theo ông, các cuộc thảo luận phản ánh lập trường nhất quán của ASEAN rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Bên cạnh đó, quan chức Malaysia nhấn mạnh, Mỹ tái khẳng định vai trò như một quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương và cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Malaysia bày tỏ hoan nghênh sự ủng hộ của Washington, song lưu ý mọi hợp tác phải được thực hiện trong khuôn khổ ADMM và ADMM+, dựa trên nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết chung của khối đối với hòa bình và thịnh vượng.

Theo ông Khaled, ASEAN hiện vẫn tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với các bên về chủ quyền ở Biển Đông nhằm tránh đối đầu và duy trì đoàn kết khu vực. Ông cho biết, tiến triển trong đàm phán COC cùng với các cam kết được tái khẳng định tại ADMM+ thể hiện năng lực của ASEAN trong việc duy trì vai trò trung tâm trong các cuộc thảo luận về an ninh khu vực.