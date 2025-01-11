Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21

Trương Lục từng tham gia sứ mệnh Thần Châu-15, trong khi Vũ Phi và Trương Hồng Chương đều đang thực hiện sứ mệnh không gian đầu tiên của mình.

Đáng chú ý, 4 con chuột đã cùng với phi hành đoàn Thần Châu-21 tiến vào không gian. Những con chuột này, gồm 2 con đực và 2 con cái, được đưa lên trạm vũ trụ của Trung Quốc để nuôi trên quỹ đạo trong 5-7 ngày, đánh dấu những thí nghiệm khoa học đầu tiên của nước này liên quan đến mô hình động vật có vú trong không gian.

Trong thời gian ở trên quỹ đạo, các thành viên phi hành đoàn Thần Châu-21 dự kiến sẽ thực hiện tổng cộng 27 thí nghiệm mới trên quỹ đạo, bao gồm khoa học sự sống và công nghệ sinh học không gian, y học không gian, khoa học vật liệu không gian và các công nghệ không gian mới.