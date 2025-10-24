Trung Quốc phát triển robot “Âm hồn dưới nước” để thăm dò biển sâu

Robot được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu Trung Quốc do Giáo sư Đào Khải (Tao Kai) của Đại học Công nghiệp Tây Bắc có trụ sở tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đứng đầu.

Robot sinh học hình sứa trong suốt do Trung Quốc phát triển. Ảnh: Đại học Công nghiệp Tây Bắc.

Theo Nhật báo Khoa học Công nghệ của Trung Quốc, robot này được đặt tên là “Âm hồn dưới nước”, có đường kính chỉ 120mm và nặng 56 gram, vận hành bằng các cơ nhân tạo điện thủy lực do nhóm nghiên cứu phát triển độc lập và vật liệu điện cực hydrogel tiên tiến. Các công nghệ này cho phép robot mô phỏng chính xác lực đẩy dựa trên dòng xoáy của chất lỏng giống như sứa thật, hoạt động “tàng hình” hiệu quả và gần như im lặng dưới nước. Toàn bộ hệ thống truyền động tiêu thụ mức điện năng cực thấp 28,5 miliwatt, giúp nó thực hiện các nhiệm vụ lâu dài và kín đáo (bí mật) dưới nước.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu đã tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào nền tảng sinh học này. Được trang bị một mô-đun camera thu nhỏ và chip xử lý AI tích hợp, robot có thể duy trì trạng thái lơ lửng ổn định trong môi trường nước động và xác định chính xác các mục tiêu cụ thể dưới nước.

Theo giáo sư Đào Khải, mức tiêu thụ điện năng cực thấp, tiếng ồn thấp và khả năng mô phỏng sinh học cấp cao của robot mang lại cho nó những lợi thế độc đáo trong các ứng dụng như giám sát biển sâu, quan sát các khu vực nhạy cảm về mặt sinh thái và kiểm tra chi tiết các cơ sở hạ tầng dưới nước, là một giải pháp đột phá cho những thách thức kỹ thuật quan trọng trong hoạt động thám hiểm biển sâu trong môi trường khắc nghiệt.