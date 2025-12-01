Trung Quốc phản ứng rắn vụ ông Trump cảnh báo áp thuế bổ sung 100%

Ngày 12-10, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, theo trang web Bộ này.

“Việc đe dọa bằng thuế quan cao không phải là cách đúng đắn để đối thoại với Trung Quốc. Nếu Mỹ tiếp tục hành động đơn phương, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chúng tôi không muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không sợ một cuộc chiến như vậy" - phát ngôn viên Bộ này nói.

“Các hành động của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và phá vỡ bầu không khí đàm phán song phương. Trung Quốc kiên quyết phản đối” - người phát ngôn nhấn mạnh.