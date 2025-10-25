Trung Quốc phản đối Mỹ điều tra việc thực hiện thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1

Phía Trung Quốc cho rằng Washington đã đưa ra “những cáo buộc sai sự thật và các biện pháp điều tra phi lý”, đồng thời cáo buộc Mỹ đang leo thang sức ép về kinh tế và những lĩnh vực khác nhằm vào Bắc Kinh.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X và với truyền thông Trung Quốc, Người phát ngôn Đại sứ quán nước này tại Mỹ Lưu Bằng Vũ nhấn mạnh: “Trung Quốc đã nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận Kinh tế và Thương mại Giai đoạn 1. Những hành động của Trung Quốc đã mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư từ các quốc gia, bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ”.

Ảnh minh họa: VCG

Theo Người phát ngôn, kể từ khi ký kết thỏa thuận, Mỹ đã gia tăng áp lực kinh tế và các hình thức khác một cách có hệ thống đối với Trung Quốc, thực hiện một loạt các biện pháp hạn chế như kiểm soát xuất khẩu và hạn chế đầu tư, đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận.

Ông Lưu Bằng Vũ tuyên bố, Trung Quốc hối thúc Mỹ nhanh chóng sửa chữa những hành vi sai trái, tuân thủ các đồng thuận quan trọng trong các cuộc điện đàm giữa nguyên thủ hai nước, bảo vệ những kết quả khó khăn đạt được của các cuộc tham vấn, tiếp tục sử dụng cơ chế tham vấn kinh tế thương mại Trung-Mỹ, giải quyết các mối quan ngại và quản lý thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hiệp thương bình đẳng.

Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) trong một tuyên bố đưa ra ngày 24/10 (theo giờ địa phương) cho biết đã khởi động cuộc điều tra thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc trong việc thực hiện thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” – văn kiện được ký kết với Tổng thống Donald Trump vào năm 2020 nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Tuyên bố cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét liệu Trung Quốc đã thực hiện đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận hay chưa, đánh giá những gánh nặng hoặc hạn chế mà Trung Quốc gây ra cho hoạt động thương mại của Mỹ và xác định liệu có cần thiết phải áp dụng các biện pháp tiếp theo hay không.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép chính quyền Mỹ điều chỉnh nhập khẩu từ các quốc gia bị cho là có hành vi thương mại bất lợi. Các cuộc điều tra như vậy thường kéo dài nhiều tháng hoặc hơn, nhưng là cơ sở pháp lý để Tổng thống đơn phương áp đặt thuế quan.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh phái đoàn hai nước bắt đầu vòng đàm phán kinh tế thương mại mới tại Malaysia, trong khi hai nước cũng đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới, do vậy có nguy cơ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.