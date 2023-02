Trung Quốc: Nhà đất quay đầu giảm giá mạnh, trầy trật tìm khách mua

Hu Jinghui, nhà kinh tế trưởng tại Jinghui Think Tank cho biết: “Mặc dù, có nhiều cải tiến trong chính sách bất động sản, nhưng nó giống như "bóp kem đánh răng" để giảm bớt áp lực từng chút một. Tôi nghĩ nên có một sự điều chỉnh lớn, một lần để thúc đẩy nhu cầu".

Ví dụ, mới nhất là thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đã hé lộ kế hoạch giảm giá 30% cho các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp hàng đầu ở tỉnh này khi mua nhà.

Hu Jinghui, cho hay: “Chính quyền địa phương dựa vào việc bán đất để có doanh thu và nếu nhà không bán nhanh, các công ty bất động sản sẽ mất niềm tin và không đấu giá mua đất". Vị này dự đoán, nếu tình hình được cải thiện trong quý 2 năm nay thì thị trường bất động sản sẽ thay đổi.

Trong khi đó, đà giảm giá nhà tại Trung Quốc không có dấu hiệu dịu bớt, với mức giá giảm tháng thứ 16 liên tiếp tính đến tháng 12/2022. Giá nhà mới ở 70 thành phố giảm 0,25%, còn tổng giá trị giao dịch giảm 26,6% trong 11 tháng đầu năm 2022 so với một năm trước đó.

Yan Yuejin, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển E-house China có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, các chính sách bất thường của chính quyền địa phương cho thấy có rất ít khách hàng mua bất động sản. Mọi người do dự khi mua nhà do do triển vọng việc làm và tiền lương không chắc chắn.

Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào tháng 12/2022 cho thấy, tỷ lệ cao kỷ lục lên đến 61,8% người dân Trung Quốc thích tiết kiệm trong bối cảnh không chắc chắn về việc làm và tiền lương. Trong khi đó, mong muốn sở hữu một ngôi nhà đã sụt giảm, chỉ 16% những người được hỏi có kế hoạch mua nhà, mức thấp nhất kể từ nửa cuối năm 2016.

Hồng Khanh (Theo SCMP)