Trung Quốc, Mông Cổ khởi công tuyến đường sắt xuyên biên giới thứ hai

Buổi lễ khởi công tuyến đường sắt xuyên biên giới mới giữa Trung Quốc và Mông Cổ được tổ chức tại cửa khẩu Gantsmod ở thành phố Bayannur, Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Tuyến đường sắt dài 9,91 km, đi qua cửa khẩu Gashuun Sukhait của Mông Cổ. Đoạn chạy trên lãnh thổ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Lễ khởi công tuyến đường sắt xuyên biên giới mới giữa Trung Quốc và Mông Cổ ngày 14/5. Ảnh: Nhật báo Nội Mông

Đây sẽ là tuyến đường sắt xuyên biên giới thứ hai giữa hai quốc gia trong gần 70 năm, sau tuyến đường sắt đầu tiên kết nối thành phố Erenhot ở Nội Mông, Trung Quốc với thành phố biên giới Zamyn-Uud của Mông Cổ hoàn thành vào năm 1956.

Truyền thông Trung Quốc cho biết thêm, ​​việc đưa tuyến đường sắt mới vào hoạt động sẽ tạo cơ hội tăng xuất khẩu than từ Mông Cổ sang Trung Quốc, do tuyến đường sắt xuyên biên giới này sẽ trở thành tuyến đường quan trọng kết nối với mỏ than Tavan-Tolgoi của Mông Cổ, một trong những mỏ than lớn nhất nước này.

Theo thông tin trước đây trên trang điện tử Nhân Dân nhật báo (people.cn), mỏ than này được kết nối với của khẩu Gashuun Sukhait thông qua một dự án đường sắt đi vào hoạt động năm 2022.

Tuyến đường sắt mới dự kiến ​​sẽ vận chuyển khoảng 30 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và sẽ cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa hai quốc gia, giúp việc vận chuyển khoáng sản và tài nguyên năng lượng giữa hai bên hiệu quả hơn.