Trung Quốc lên tiếng vụ bị ông Trump tố bí mật thử vũ khí hạt nhân

Ngày 3-11, Trung Quốc đã lên tiếng phản hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh đang tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân bí mật, theo trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 3-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định: "Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là quốc gia có vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, Trung Quốc luôn kiên định con đường phát triển hòa bình, tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên".

Bà nhấn mạnh rằng Bắc Kinh theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ, nghiêm túc thực hiện cam kết tạm dừng thử nghiệm hạt nhân, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các bên để cùng duy trì hiệu lực của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).