Trung Quốc làm lại 'Tứ đại danh tác'?

Có ý kiến cho rằng việc làm lại là cần thiết để duy trì sức sống của các tác phẩm kinh điển, bởi nhiều phiên bản đã quá cũ, cả về mặt thẩm mỹ lẫn tư tưởng nên không còn phù hợp với thời đại. Đó cũng là lý do dù biết rủi ro thất bại rất cao, người ta vẫn tiếp tục thực hiện các dự án "remake".

Phản ứng trên mạng xã hội phần lớn là bi quan: “Các bản cũ chọn diễn viên quá chuẩn, ai cũng nhập vai. Bây giờ chỉ định diễn viên theo nổi tiếng thì xem chỉ để minh họa”, “Hồng lâu mộng 1987 vẫn là tượng đài, diễn viên sau này không có khí chất Lâm Đại Ngọc như Trần Hiểu Húc nữa rồi”, “Tây du ký mấy bản sau cũng xem được nhưng không với tới bản 1986, còn Hồng lâu mộng càng làm càng dở. Diễn viên trẻ hiện nay chỉ chú trọng độ nổi tiếng, thực lực ít, nên thôi khỏi làm”, “Một tác phẩm như Tây du ký nên giữ nguyên, đã là huyền thoại rồi, làm lại là liều lĩnh”….

Điển hình là phim võ hiệp Kim Dung từ những năm 1990 đến 2006 từng có nhiều bản làm lại thành công. Tuy nhiên, chất lượng các dự án remake những năm gần đây ở Trung Quốc ngày càng đi xuống.

Khán giả nhận định nếu Tổng cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc thông qua, việc remake “tứ đại danh tác” vừa gây áp lực, vừa tạo hy vọng. Nếu làm đúng mức đầu tư, Tây du ký có thể phục dựng những chương từng bị bỏ như Đường Tăng xuống âm phủ. Thủy hử đưa lên màn ảnh những trận đánh lớn chống Liêu, dẹp Vương Khánh. Tam Quốc có thể mở rộng Tây Lương, Bắc Vực thay vì chỉ xoay quanh vài chương nổi tiếng. Còn Hồng lâu mộng nếu giao cho đúng đạo diễn, vẫn có thể tái sinh với thế hệ diễn viên mới.

Sohu quan sát, từ 2023 trở đi đã đúng vào chu kỳ 16-24 năm cho một lần "remake" của phim truyền hình Trung Quốc. Vì vậy, việc bốn tác phẩm lớn nhất văn học cổ điển được làm lại đồng loạt không phải không có lý, nhưng sẽ là canh bạc lớn.

Cho đến khi danh sách thông tin được công bố, khán giả vừa hy vọng vừa dè chừng. Phim có thể được đầu tư lớn hơn, bám sát nguyên tác, nhưng liệu còn ai đủ khí chất và năng lực để bước ra khỏi cái bóng quá lớn của những bản cũ đã trở thành bất hủ?