Trung Quốc khởi kiện Ấn Độ tại WTO về trợ cấp xe điện và pin

Theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ngày 15/10, nước này đã gửi yêu cầu tham vấn đến Ấn Độ tại WTO về các biện pháp trợ cấp cho ngành sản xuất xe điện và pin.

Người dân đi xe máy điện tại Nam Ninh, Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: CFP

Đây được xem là bước đi đầu tiên trong quy trình giải quyết tranh chấp của WTO, mở ra giai đoạn đàm phán song phương nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Trong trường hợp tham vấn không đạt được kết quả, vụ việc có thể sẽ được chuyển đến hội đồng xét xử tranh chấp của WTO để tiếp tục phân xử.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc các biện pháp trợ cấp của Ấn Độ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nhiều nguyên tắc nền tảng của WTO. Bắc Kinh cho rằng chính sách này không những vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia - vốn đảm bảo sự bình đẳng giữa hàng hóa nội địa và nhập khẩu, mà còn áp dụng hình thức trợ cấp thay thế nhập khẩu, một công cụ đã bị WTO nghiêm cấm nhằm bóp méo thương mại công bằng. Những biện pháp của New Delhi bị cho là đã tạo ra lợi thế cạnh tranh thiếu công bằng cho các doanh nghiệp nội địa của Ấn Độ, đồng thời gây thiệt hại trực tiếp đến lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng bày tỏ quan ngại về một loạt các biện pháp kinh tế và thương mại khác của Ấn Độ trong thời gian gần đây, cho rằng chúng có dấu hiệu vi phạm các quy định của WTO và đã thu hút sự chú ý từ nhiều thành viên trong tổ chức này.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết kêu gọi Ấn Độ tuân thủ đầy đủ các cam kết tại WTO, và ngay lập tức sửa chữa những biện pháp sai lầm; đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành công nghiệp trong nước.

Vụ kiện này không chỉ phản ánh những căng thẳng trong lĩnh vực thương mại công nghệ cao giữa hai nền kinh tế lớn, mà còn là một phép thử đối với tính hiệu quả của hệ thống giải quyết tranh chấp toàn cầu trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang có dấu hiệu gia tăng.