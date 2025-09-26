Trung Quốc khánh thành cây cầu treo cao nhất thế giới

Sau 3 năm thi công, cây cầu treo bắc qua hẻm núi Hoa Giang, Quý Châu (Trung Quốc) đã hoàn thành với chiều dài 2.890m. - Ảnh: xinhua

Đây là công trình hạ tầng giao thông mới nhất tại tỉnh Quý Châu, nơi được mệnh danh là "vương quốc cầu treo" khi sở hữu gần một nửa số cây cầu cao nhất thế giới.

Cầu Hoa Giang có độ cao 625m tính từ mặt sông đến mặt cầu - tương đương chiều cao của tháp Thượng Hải và vượt qua kỷ lục trước đó do cầu Đô Giang (Duge Bridge) nắm giữ, cao hơn khoảng 60m.

Đây cũng là một trong những cây cầu dài nhất thế giới với tổng chiều dài 2.890m, trong đó nhịp chính dài 1.420m - vượt cả cầu Humber của Anh từng giữ kỷ lục cầu treo một nhịp dài nhất thế giới cho đến năm 1998.

Cây cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang - nơi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất" vì địa hình sâu và hẹp - sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển qua khu vực, từ hơn 2 giờ xuống chỉ còn vài phút. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích phát triển kinh tế cho các địa phương miền núi còn khó khăn.

Cầu treo Hoa Giang giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút. Ảnh: xinhua

Sau 3 năm thi công, cầu được hoàn thiện với 93 đoạn dầm thép, tổng trọng lượng khoảng 22.000 tấn, gấp ba lần tháp Eiffel. Công nghệ hiện đại như radar lidar Doppler, định vị BeiDou, lắp ráp kỹ thuật số và vận chuyển thông minh đã góp phần rút ngắn tiến độ và nâng cao độ chính xác trong thi công.

Ông Trương Ân - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quý Châu - cho biết, đội ngũ kỹ sư đã vượt qua nhiều thử thách về địa hình, gió lớn và điều kiện thi công ở độ cao. Dự án đã giành được 21 bằng sáng chế và nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong thiết kế chống gió, thi công độ cao đã được tích hợp vào bộ tiêu chuẩn quốc gia cho các công trình tương lai.

Quý Châu hiện là tỉnh có mật độ cầu cao hàng đầu thế giới, với gần một nửa số cây cầu cao nhất hành tinh nằm tại đây. Theo thống kê từ trang highestbridges.com, đến năm 2030, Quý Châu dự kiến sẽ có hơn 1.000 cây cầu cao trên 100m. Trong số 50 cây cầu treo cao nhất thế giới (trên 300m), chỉ có 3 cây cầu nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Nhật Minh (theo SCMP)