Trung Quốc khẳng định hợp tác năng lượng với Nga là “chính đáng, hợp pháp”

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã lên tiếng phản bác những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Trung Quốc mua dầu từ Nga.

Ông khẳng định việc hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng bình thường giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới, bao gồm cả Nga, là chính đáng và hợp pháp.

Ông cũng nêu rõ lập trường của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng Ukraine, cho rằng Trung Quốc luôn duy trì một lập trường khách quan và công bằng trong cuộc khủng hoảng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc phía Mỹ liên tục kéo Trung Quốc vào các vấn đề, cũng như phản đối mạnh mẽ các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp mà Washington áp đặt lên Trung Quốc. Ông tuyên bố nếu các quyền và lợi ích chính đáng của Trung Quốc bị tổn hại, Bắc Kinh chắc chắn sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc trao đổi với phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 15/10, tiết lộ rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết về việc New Delhi sẽ không mua dầu từ Moskva. Tổng thống Mỹ ngay sau đó tuyên bố sẽ yêu cầu Bắc Kinh làm điều tương tự.