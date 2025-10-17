Trung Quốc khai trừ đảng hai tướng cấp cao

Ông Hà Vệ Đông giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị và là một trong hai Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương. Ông đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng qua.

Hồi tháng 11/2024, Đô đốc Miêu Hoa, Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Chính trị, Uỷ viên Quân ủy Trung ương bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", sau đó bị khai trừ khỏi Quân ủy Trung ương hồi tháng 6.