Trung Quốc khai trừ đảng hai tướng cấp cao

17/10/2025 22:17

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo khai trừ đảng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trong chiến dịch chống tham nhũng.

Ông Hà Vệ Đông (trái) và ông Miêu Hoa. Ảnh: CNA
Ông Hà Vệ Đông (trái) và ông Miêu Hoa. Ảnh: CNA

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 17/10 thông báo Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương Miêu Hoa cùng 7 quan chức cấp cao khác đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội do "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cho biết ông Hà Vệ Đông, ông Miêu Hoa, và các quan chức liên quan đã “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng” và các hành vi sai phạm “liên quan đến số tiền lớn”.

Ông Hà Vệ Đông giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị và là một trong hai Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương. Ông đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng qua.

Hồi tháng 11/2024, Đô đốc Miêu Hoa, Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Chính trị, Uỷ viên Quân ủy Trung ương bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", sau đó bị khai trừ khỏi Quân ủy Trung ương hồi tháng 6.

Ông Trương Hiểu Cương nhấn mạnh các hành vi vi phạm “mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả rất lớn”.

Thông báo được đưa ra chỉ ít ngày trước khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai mạc tại Bắc Kinh.

Theo vtcnews.vn
https://vtcnews.vn/trung-quoc-khai-tru-dang-hai-tuong-cap-cao-ar971543.html
Copy Link
https://vtcnews.vn/trung-quoc-khai-tru-dang-hai-tuong-cap-cao-ar971543.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Trung Quốc khai trừ đảng hai tướng cấp cao
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO