Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu quan chức cấp cao

Theo Global Times, ông Vương bị phát hiện tham gia sâu vào các giao dịch đổi quyền lấy tiền và tham nhũng liên quan tới gia đình. Ông cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi cho cá nhân khác như niêm yết cổ phiếu công ty và tài trợ đầu tư, đồng thời nhận hối lộ số tiền và quà cáp khổng lồ.

Trong khi đó, ông Từ bị phát hiện nhận hối lộ tiền, quà cáp, các chuyến đi và tiệc tùng miễn phí, có khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ công vụ.