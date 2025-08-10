Trung Quốc kêu gọi trừng phạt nhóm phiến quân Quân giải phóng Balochistan

Phó Đại diện Thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng đưa ra phát biểu trên trong chương trình nghị sự “Các biện pháp loại bỏ chủ nghĩa khủng bố quốc tế” tại Ủy ban pháp lý (Ủy ban 6) của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80.

Phó Đại diện Thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Cảnh Sảng đã nêu ra 3 đề xuất chính, gồm tuân thủ các tiêu chuẩn thống nhất và tập hợp sức mạnh tổng hợp quốc tế chống khủng bố, tuân thủ luật pháp quốc tế và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chống khủng bố, tuân thủ cách tiếp cận có hệ thống và hình thành một khuôn khổ chống khủng bố quốc tế toàn diện.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc cũng là nạn nhân của khủng bố và kêu gọi các bên thực hiện các biện pháp hiệu quả để cùng nhau chống lại và loại bỏ các thế lực khủng bố, đặc biệt là đưa Quân giải phóng Balochistan (BLA) và Lữ đoàn Majeed trực thuộc vào danh sách trừng phạt.

BLA là một nhóm phiến quân có địa bàn hoạt động chính tại tỉnh Balochistan phía Tây Nam Pakistan. Đây là tỉnh lớn nhất nhưng ít dân nhất của Pakistan. Đến nay, Balochistan vẫn là khu vực nghèo nhất của đất nước này, mặc dù giàu tài nguyên thiên nhiên. Balochistan có thành phố Gwadar - một trong những cảng biển nước sâu lớn của Pakistan đang tạo ra một hành lang thương mại quan trọng cho Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 62 tỷ USD, nhằm mục đích nối liền phía Tây Nam Trung Quốc với biển Arab thông qua Pakistan.

Năm 2010, nhóm này đã thành lập đội cảm tử mang tên Lữ đoàn Majeed. Trong những năm gần đây, BLA đã mở rộng đáng kể quy mô và mức độ tinh vi của các hoạt động chống phá chính phủ Pakistan. BLA đã bị một số nước liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, như Pakistan, Anh và Mỹ.