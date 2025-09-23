Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố không phận Estonia bị xâm phạm

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/9, ông Cảnh Sảng đã bày tỏ lo ngại về sự việc xâm phạm không phận Estonia, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một trong những hệ quả gián tiếp của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông cho rằng, sự cố không phận của Estonia và sự kiện tương tự ở Ba Lan được Hội đồng Bảo an thảo luận gần đây đều cho thấy sự lan rộng của cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là biểu hiện của tình trạng thiếu tin cậy và gia tăng nghi ngờ giữa các bên, đồng thời phản ánh tình hình an ninh châu Âu đang ở trạng thái phức tạp và nhạy cảm.

Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: China News Service

Ông cảnh báo khi cuộc khủng hoảng Ukraine chưa được giải quyết, xung đột sẽ tiếp tục kéo dài và các sự cố tương tự có thể sẽ tái diễn; do đó, điều cấp bách và quan trọng nhất lúc này là đạt được giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, nhằm xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững.

Về vụ việc liên quan đến Estonia, ông kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế, khuyến khích việc đối thoại để làm rõ sự việc, xóa bỏ những nghi ngờ, tránh hiểu lầm và phán đoán sai lầm, từ đó ngăn ngừa tình huống leo thang. Trung Quốc luôn ủng hộ các quốc gia giải quyết quan hệ quốc tế dựa trên các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trước đó, vào tuần trước, chính phủ Estonia cáo buộc 3 máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận của nước này vào ngày 19/9 và ở lại tổng cộng 12 phút, mà không được sự cho phép. Chính phủ Estonia đã gửi công hàm phản đối chính thức đến đại diện ngoại giao Nga tại Tallinn và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp về sự việc này.

Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật tính cấp thiết của việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine, vốn đang gây ra những tác động lan tỏa đến an ninh khu vực châu Âu.