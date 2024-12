Trung Quốc hối thúc công dân rời Syria càng nhanh càng tốt

Trung Quốc khuyến cáo công dân của mình ở Syria nhanh chóng rời khỏi quốc gia này khi tình hình an ninh ngày càng xấu đi. Phiến quân thu giữ xe tăng của quân đội Syria ở Hama ngày 4/12 (Ảnh: Anadolu). Trong thông cáo ngày 5/12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Damascus cho biết trong khi các chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động, họ khuyến nghị công dân Trung Quốc ở Syria trở về nước hoặc rời khỏi Syria "càng sớm càng tốt". Thông cáo cho biết thêm, hiện nay giao tranh ở Tây Bắc Syria đang gia tăng và tình hình an ninh ở nước này ngày càng xấu đi. "Những người đáp ứng các điều kiện cũng có thể rời khỏi Syria thông qua các cảng để tránh rủi ro và đảm bảo an toàn", thông báo cho hay. Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh nội chiến Syria có dấu hiệu leo thang những ngày gần đây. Quân đội Syria hôm 5/12 thừa nhận mất kiểm soát với Hama, thành phố lớn thứ tư đất nước sau khi để mất phần lớn hai thành phố quan trọng khác gồm Aleppo và Idlib vào tay phiến quân. Hama có vị trí chiến lược ở miền trung Syria, cách thủ đô Damascus khoảng 200km. Sau vài năm lắng xuống, chiến sự Syria leo thang trở lại khi phiến quân HTS cùng với các lực lượng vũ trang đồng minh mở đợt tấn công bất ngờ ở miền Bắc. Liên hợp quốc ngày 4/12 cho biết 115.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở Idlib và Aleppo do giao tranh. Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang liên lạc chặt chẽ về tình hình ở Syria để xác định mức độ hỗ trợ cho quân đội chính phủ Syria đối phó với phiến quân. Lực lượng Hezbollah ở Li Băng cũng kêu gọi các quốc gia Ả Rập hỗ trợ Damascus.