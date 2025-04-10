Trung Quốc hạn chế Nokia, Ericsson trong mạng viễn thông

Theo nguồn tin của Financial Times, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, bao gồm nhà mạng di động, dịch vụ thiết yếu và nhiều ngành khác, đã bắt đầu giám sát chặt chẽ hơn các gói thầu có yếu tố nước ngoài.

Các hợp đồng của Nokia và Ericsson hiện phải trải qua quy trình đánh giá an ninh quốc gia do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) tiến hành, trong đó doanh nghiệp không được biết chi tiết cách thiết bị bị kiểm tra. Quy trình này có thể kéo dài từ 3 tháng trở lên, khiến các nhà cung cấp châu Âu chịu bất lợi so với đối thủ nội địa vốn không bị ràng buộc tương tự.

“Trung Quốc viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt. Câu hỏi đặt ra là vì sao châu Âu không áp dụng tiêu chuẩn tương tự”, một nguồn tin giấu tên cho biết.