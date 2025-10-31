Trung Quốc: Đưa tàu có người lái lên Mặt Trăng trước 2030

Hôm thứ Năm, Trung Quốc cho biết việc chuẩn bị cho chương trình thám hiểm Mặt Trăng có người lái đang diễn ra “suôn sẻ” và tái khẳng định mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ với các phi hành gia trước năm 2030, trong buổi họp báo tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền. Điều này có thể giúp Trung Quốc vượt qua Mỹ trong cuộc đua đưa con người trở lại Mặt Trăng, khi NASA đang gặp nhiều vấn đề do sự chậm trễ của tàu Starship của SpaceX.
Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Chương trình Không gian có người lái Trung Quốc (AEMT), ông Trương Kính Ba (Zhang Jingbo), cho biết việc phát triển và xây dựng các hệ thống chính của dự án “tiến triển thuận lợi nói chung”. Theo ông Trương, tên lửa Trường Chinh-10, tàu vũ trụ có người lái Mạnh Châu, mô-đun Mặt Trăng Lam Nguyệt (Lanyue), bộ đồ phi hành gia Vọng Ngữ và xe thám hiểm Tầm Tác đã hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản trong giai đoạn chế tạo nguyên mẫu ban đầu, trong khi các hệ thống phóng, điều khiển và thu hồi “đang tiến triển đúng tiến độ”.
Trong năm nay, Trung Quốc đã thực hiện thành công nhiều thử nghiệm quan trọng, bao gồm: kiểm tra hệ thống đẩy của tầng hai Trường Chinh-10, thử nghiệm thoát hiểm ở độ cao bằng không của tàu Mạnh Châu, và xác minh khả năng hạ cánh – cất cánh kết hợp của mô-đun Lam Nguyệt.
Về lý thuyết, sứ mệnh Artemis 3 của NASA, dự kiến đưa người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng, được ấn định vào giữa năm 2027. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các chuyên gia trong ngành vũ trụ đều cho rằng thời điểm đó sẽ bị hoãn ít nhất vài năm. Nguyên nhân chính là vì con tàu đảm nhiệm việc hạ cánh xuống Mặt Trăng là một phiên bản đặc biệt của Starship, và siêu tên lửa này đến nay vẫn chưa thể đạt tới quỹ đạo Trái Đất sau 11 chuyến bay thử.
Giải pháp thay thế duy nhất của Mỹ hiện nay là tàu phóng New Glenn của công ty Blue Origin (do Jeff Bezos sở hữu), đã đạt tới quỹ đạo trong chuyến bay thử đầu tiên hồi tháng Giêng. Tuy nhiên, con tàu này vẫn cần thêm nhiều năm phát triển nữa mới có thể đưa một mô-đun hạ cánh mang người lên Mặt Trăng. Gần đây, quyền Giám đốc NASA Sean Duffy gợi ý trong một cuộc phỏng vấn rằng cơ quan này có thể mở lại hợp đồng của Artemis 3 cho các nhà thầu khác – như Blue Origin – nhằm tạo cơ hội cạnh tranh với SpaceX.
Các thử nghiệm quan trọng sắp tới
Ông Trương Kính Ba tiết lộ rằng trong những tháng tới, Trung Quốc sẽ tiến hành các thử nghiệm mang tính then chốt mới, như tích hợp mô-đun Lam Nguyệt, thử nghiệm chịu nhiệt và áp suất cực đại của tàu Mạnh Châu, cùng các chuyến bay xác minh độ cao thấp của tên lửa Trường Chinh-10.
“Mục tiêu đạt được chuyến đổ bộ có người lái đầu tiên của Trung Quốc trước năm 2030 vẫn không thay đổi, dù tiến trình này đòi hỏi khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao và lịch trình bay rất khắt khe”, người phát ngôn nhấn mạnh.
Ông Trương cũng cho biết toàn bộ các nhóm dự án sẽ “giữ vững tinh thần của những sứ mệnh lịch sử trong chương trình không gian Trung Quốc”, nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu và “đặt nền tảng vững chắc cho sứ mệnh đổ bộ có người lái”.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường mạnh mẽ chương trình không gian, đạt được nhiều thành tựu như tàu thăm dò Hằng Nga 4 hạ cánh thành công ở mặt khuất của Mặt Trăng, hay sứ mệnh Thiên Vấn-1 đưa tàu đến sao Hỏa. Nước này cũng đang hợp tác với nhiều quốc gia khác để xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học ở vùng cực nam của Mặt Trăng.