Trung Quốc: Đưa tàu có người lái lên Mặt Trăng trước 2030

Hôm thứ Năm, Trung Quốc cho biết việc chuẩn bị cho chương trình thám hiểm Mặt Trăng có người lái đang diễn ra “suôn sẻ” và tái khẳng định mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ với các phi hành gia trước năm 2030, trong buổi họp báo tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền. Điều này có thể giúp Trung Quốc vượt qua Mỹ trong cuộc đua đưa con người trở lại Mặt Trăng, khi NASA đang gặp nhiều vấn đề do sự chậm trễ của tàu Starship của SpaceX.

Trung Quốc tự tin đưa tàu có người lái lên Mặt Trăng trước 2030. Ảnh: EFE

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Chương trình Không gian có người lái Trung Quốc (AEMT), ông Trương Kính Ba (Zhang Jingbo), cho biết việc phát triển và xây dựng các hệ thống chính của dự án “tiến triển thuận lợi nói chung”. Theo ông Trương, tên lửa Trường Chinh-10, tàu vũ trụ có người lái Mạnh Châu, mô-đun Mặt Trăng Lam Nguyệt (Lanyue), bộ đồ phi hành gia Vọng Ngữ và xe thám hiểm Tầm Tác đã hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản trong giai đoạn chế tạo nguyên mẫu ban đầu, trong khi các hệ thống phóng, điều khiển và thu hồi “đang tiến triển đúng tiến độ”.